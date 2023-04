Usher de retour en France pour une tournée à Paris en septembre

En novembre dernier, il s'est notamment produit à Abu Dhabi

Le célèbre chanteur américain Usher donnera une série de concerts du 24 au 28 septembre 2023, à La Seine musicale à Boulogne-Billancourt.

Le chanteur de RnB, danseur, parolier et acteur fait fureur depuis la fin des années 1990. Il a été révélé dans l'émission de télévision Star Search, l'équivalent de La Nouvelle Star en France et à 14 ans la maison de disque La Face Records lui propose d'enregistrer son premier album.

La sortie de son deuxième album, My Way lui permet en 1998 d'obtenir la première place au Billboard Hot 100 avec le deuxième single tiré de cet album, Nice and Slow.

Ses titres, vendus à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde, font d'Usher l'un des plus grands chanteurs de RnB des années 1990.

Usher est mondialement connu pour ses titres tels "You Make Me Wanna" ou "Yeah !".

En novembre dernier, il s'est notamment produit à Abu Dhabi.