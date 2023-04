Philippe Starck, créateur de la première collection de mobilier Dior

Philippe Starck a présenté au Palazzo Citterio à Milan le fauteuil Monsieur Dior

Philippe Starck, 74 ans, a inventé la première collection de mobilier complète de la maison de haute couture française Christian Dior.

A l'instar de Fendi, Versace, Hermès ou encore Armani, Dior se positionne sur le marché du meuble d'intérieur avec des collections de luxe inspirées de son histoire et son univers créatif.

Gabriel BOUYS / AFP Philippe Starck

Après la chaise baptisée Miss Dior, créée il y a un an en hommage à Catherine Dior, résistante, fleuriste et soeur du fondateur de la griffe française, Philippe Starck a présenté au Palazzo Citterio à Milan le fauteuil Monsieur Dior, aux lignes épurées et en aluminium poli ou laqué.

Ce fauteuil "sort d'une icône éternelle qui est l'icône du peuple français, il est fait dans une matière inaltérable, on est dans une justesse historique, culturelle, sentimentale et même écologique", assure-t-il.

Le duo, qui se décline en tissu bouclé écru ou toile de Jouy rose, noire ou orange fluorescent, est assorti de petits tabourets, tables bistrot, tables basses, tables d'appoint et tables de salle à manger, tous fabriqués en Italie.