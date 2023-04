France : l'UEJF porte plainte en diffamation contre une députée LFI

L'UEJF dénonce "la manœuvre qui semble plus viser à retourner la situation en protégeant les agresseurs plutôt qu'en condamnant les violences"

L'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a déposé plainte en diffamation contre Ersilia Soudais, députée France insoumise, a annoncé vendredi l'association sur Twitter après des accusations d'agression en marge de la conférence de Salah Hamouri mardi soir.

Mercredi, la députée avait déposé plainte "après son agression en marge d’une conférence avec Salah Hamouri", ce que dément formellement l'UEJF.

Ce mercredi 19 mars 2023, le groupe parlementaire La France insoumise par voie de communiqué a annoncé le dépôt d'une plainte par la députée Ersilia Soudais à l'encontre de l'UEJF. Celle-ci prétend en effet dans une interview donnée au Courrier de l'Atlas avoir été agressée à la sortie d'une conférence de Salah Hamouri à l'EHESS. L'UEJF dénonce des accusations mensongères. Pour rappel, ce sont les étudiants de l'UEJF ainsi que son président qui ont été victimes de violences alors qu'ils apportaient simplement la contradiction face à Salah Hamouri, activiste lié à une organisation terroriste et condamné pour tentative d'assassinat d'un rabbin", précise le communiqué.

Ludovic MARIN / AFP La députée LFI Ersilia Soudais

L'association affirme "ne pas tolérer qu'une députée de la République et son groupe atteignent à l'image d'une association qui a toujours agi de manière pacifique et non violente" et "dénonce la manœuvre qui semble plus viser à retourner la situation en protégeant les agresseurs plutôt qu'en condamnant les violences à l'encontre des étudiants juifs".

ABBAS MOMANI / AFP Salah Hamouri

"Par ce communiqué et les accusations diffamatoires de sa députée Ersilia Soudais, la France insoumise se rend indigne de sa fonction parlementaire. Lorsqu'on se rend à une conférence dans laquelle des étudiants juifs se font agresser alors qu'ils manifestaient pacifiquement leur opposition à un activiste lié à un groupe terroriste, le minimum est de condamner les violences. LFI choisit au contraire la contre-attaque par la diffamation. Les masques tombent," a réagi Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF.

"Les militants de l'UEJF ont été violentés lors de la conférence de Salah Hamouri", a affirmé M. Lejoyeux mercredi lors des GGMO sur i24NEWS en soulignant qu'"hier comme depuis des années, c'est l'UEJF qui est en première ligne face à toutes les formes d'antisémitisme, y compris celles issues de la haine d'Israël."