"On ne battra jamais le RN au jeu du plus populiste et démagogue"

Emmanuel Macron a estimé dimanche dans Le Parisien que "Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel".

Dans un entretien face aux lecteurs du quotidien, le chef de l'Etat, qui assure ne pas avoir "de leçons à recevoir" à ce sujet car lui l'a "battue deux fois", avance qu'on "ne gagnera jamais" contre le RN "au jeu du plus populiste et démagogue", mais grâce aux "chantiers de la réindustrialisation, de l'écologie, de l'ordre et du combat pour nos services publics".

S'imagine-t-il être raccompagné par Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée en 2027, lui demande une lectrice. "Il y a beaucoup de gens qui font cette politique-fiction et qui lui font bien la courte-échelle", déplore le président de la République, en rappelant néanmoins que quatre ans avant 2017, "personne ne s’imaginait une seule seconde" de le voir remporter l'élection

.

"Si on lâche en disant 'il n’y a pas de problème', qui gagne ? Qui est le meilleur au jeu du 'ça ne coûte rien', 'je vais tout vous promettre et dormez bonnes gens' ? Le Front national, que je continue à appeler comme tel car on ne gagnera jamais contre lui au jeu du plus populiste et démagogue", met-il en garde.

"Si on arrive à gagner le chantier de la réindustrialisation, on sortira des gens du désespoir, de la misère et de la colère. Si on arrive à gagner le chantier de l’écologie, de l’ordre, du combat pour nos services publics, on aura des gens qui reviendront dans le champ républicain", espère-t-il.