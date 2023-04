"La Région Sud, sa région, s’incline devant la mémoire de François Léotard"

L'ancien ministre de la Défense et de la Culture François Léotard est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé mardi Emmanuel Macron qui a salué sur Twitter "un esprit libre, un homme de livres et d’engagement" qui a "servi l’État et porté une grande idée de la culture".

"La Région Sud, sa région, s’incline devant la mémoire de François Léotard" qui fut également "quatre fois député du Var et maire de Fréjus pendant 20 ans", a de son côté affirmé le président de cette région Renaud Muselier en rendant hommage à "un homme d’Etat et de territoires".

https://twitter.com/i/web/status/1650818247858503680 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ancien patron de feu l'UDF de 1996 à 1998, François Léotard avait été ministre lors des deux cohabitations sous François Mitterrand: de la Culture (1986-88) dans le gouvernement de Jacques Chirac, puis de la Défense (1993-95) dans le gouvernement d'Edouard Balladur.

"Homme de conviction et d'engagement, les armées gardent de lui le souvenir d'un homme profondément attaché à la souveraineté et à l'indépendance de la France", a affirmé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Précoce et ombrageux, sportif et stressé, ce politique en qui beaucoup voyaient un présidentiable en puissance avait quitté la politique dans les années 2000.