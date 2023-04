Paris : découverte archéologique inédite d'une nécropole lors des travaux sur le RER B

Dans la nécropole gisent des hommes, des femmes et des enfants, allongés sur le dos.

Enterrés au cœur de Paris, ils n’avaient pas vu la lumière du jour depuis l’Antiquité... Une nécropole au sud de Lutèce, rive gauche de la capitale, a été découverte lors des travaux du RER B. Les archéologues ont trouvé de nombreuses sépultures et offrandes autour d’une cinquantaine de squelettes, enfouis depuis le IIe siècle.

"Le secteur présente différents enclos et une densité d’occupation relativement importante. Ce sont des tombes à inhumation dans des cercueils avec des dépôts funéraires variés, soit des offrandes, soit des biens qui appartenaient aux défunts qui sont déposés dans chacune de ces sépultures", indique Dominique Garcia, président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Les défunts étaient placés dans des cercueils en bois, mal conservés, mais les archéologues ont pu les reconstituer grâce aux clous toujours présents. Dans la nécropole gisent des hommes, des femmes et des enfants, allongés sur le dos. Il s’agit très probablement de Parisii, le peuple gaulois installé dans l’ancien Paris, alors sous occupation romaine: "On en saura plus sur l’état sanitaire des populations, donc on s’approche, avec une petite série, vers une meilleure connaissance de la population de Paris dans l’Antiquité", poursuit l'archéologue.

i24news Ouvrier travaillant dans la nécropole située sous le RER B

Les archéologues ont également trouvé divers objets dans les sépultures. Des récipients en céramique ou en verre. Des pièces de monnaie. Des bijoux des épingles à cheveux et des ceintures. Tous ces éléments vont être prélevés et envoyés en laboratoire. Les travaux du RER sont pour le moment interrompus, afin que tous les secrets de la nécropole de Saint-Jacques soient enfin découverts.