L'écrivain Pierre Assouline ira "respirer la manifestation du samedi à Tel-Aviv"

"La réaction de la société civile en Israël est aussi inespérée que l'était la résistance militaire extraordinaire des Ukrainiens face à la Russie"

Le journaliste et romancier Pierre Assouline sera en Israël, la semaine prochaine, pour faire la promotion de son nouveau livre consacré à la vie du nageur Alfred Nakache, a-t-il révélé dans l'émission Conversations avec Anna Cabana sur i24NEWS.

L'auteur du "Lutetia" a également affirmé vouloir "observer la situation en Israël", secoué depuis plus de seize semaines par des manifestations hebdomadaires contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

"J'irai respirer la manifestation du samedi à Tel-Aviv. Oui j'y serai et je rencontrerai des gens. Je n'ai pas de famille mais j'ai beaucoup d'amis là-bas depuis très longtemps, de tous les bords et de toutes les tendances. J'aimerais parler avec eux et surtout les écouter", a-t-il poursuivi.

Selon l'écrivain, le fait qu'Israël, démocratie du Proche-Orient, glisse vers "l'illibéralisme" à la suite d'un "coup d'état légal" doit inquiéter tout le monde et pas seulement au Proche-Orient". "La réaction de la société civile

en Israël est aussi inespérée que l'était la résistance militaire extraordinaire des Ukrainiens face à la Russie, je n'en espérais pas tant", a-t-il confié. Evoquant la situation politique en France et en Europe, l'auteur de "Lutetia", a affirmé avoir l'impression que les Européens attendent l'"évolution de la situation en

Israël pour voir si l'illibéralisme va vaincre d'une manière beaucoup plus grave qu'on ne le croit". "C'est pour cela que ce qui se passe en Israël est très important pour les Européens", a-t-il soutenu.