Le Jour de l'Indépendance d'Israël célébré en France

"Cette synagogue fait partie de l'Histoire d'Israël"

Une cérémonie a lieu ce mercredi soir à la grande synagogue de la Victoire à Paris, pour marquer le Jour du Souvenir (les soldats de l'armée israélienne tombés au combat et les victimes du terrorisme) et célébrer le 75ème anniversaire de l'Etat d'Israël.

Le drapeau d'Israël a été mis en berne et une bougie a été allumée à la mémoire des soldats de Tsahal. Après la minute de silence rituelle, les prières "Yizkor" et "Maalé Hachamim" ont été récitées en hébreu et en français.

A 20h précise, le drapeau a été levé et une prière pour l'Etat d'Israël récitée avant l'allocution de l'ambassadeur d'Israël en France, Haïm Wexler, du président du Consistoire Joël Mergui, du président du KKL Robert Zbili et celui du Grand rabbin de Paris Michel Gugenheim.

Hélène Corbie / i24NEWS La Synagogue de la Victoire à Paris

"La synagogue est remplie et c'est une belle et chaleureuse cérémonie", a affirmé notre correspondante Hanna Papiachvili, présente sur place. "Cette synagogue fait partie de l'Histoire d'Israël, car c'est ici qu'Albert Dreyfus s'est marié. Et c'est en voyant l'antisémitisme provoqué par l'affaire Dreyfus que Théodore Herzl a demandé de l'aide à Edmond de Rothschild pour créer l'Etat juif. Edmond de Rothschild fréquentait cette synagogue de la Victoire et a aidé la ville de Rishon Lezion et les premiers pionniers", a rappélé le rabbin Moshé Sebbag au micro d'i24NEWS.