France : des membres du BDS reprennent un tube d'Aya Nakamura pour dénoncer l'"oppression" d'Israël

"Askip, tu finances l'apartheid, mais ça va pas mais t'es taré", chantaient les participants

Des membres du BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) se sont réunis jeudi à Paris devant la salle Pleyel où se tient l'Assemblée générale de la société AXA France, pour dénoncer l''oppression d'Israël menée contre le peuple palestinien". Selon le site du BDS, AXA "continue d’investir dans des banques israéliennes, qui figurent sur la liste des Nations unies des sociétés impliquées dans l’entreprise de colonisation illégale d’Israël dans les territoires palestiniens occupés".

Les participants chantaient sous l'air du tube "Djadja" d'Aya Nakamura.

https://twitter.com/i/web/status/1651581781995290624 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Askip, tu finances l'apartheid, mais ça va pas mais t'es taré. Tu croyais quoi que le monde est titpe?. On va t'afficher et tu vas souffrir. D'après nos infos, tu continues à investir. Oh Axa! y a pas moyen Axa!", ont chanté en chœur les participants munis de drapeau palestinien.

Inspiré du mouvement de boycott de l’Afrique du Sud dans les années 1980, le BDS en France a été lancé en 2009 et compte une cinquantaine d’associations et organisations signataires, parmi lesquelles l’Association France Palestine solidarité (AFPS), le Parti de gauche, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) ou encore ATTAC.