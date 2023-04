Chaleureuse rencontre entre Roman Polanski et sa victime Samantha Geimer

Samantha Geimer a toujours clamé son soutien au réalisateur

Samantha Geimer, violée par Roman Polanski en 1977, a rencontré ce dernier à Paris il y a deux semaines. C'était la première fois qu'ils se revoyaient depuis l'éclatement de l'affaire qui a définitivement entaché la réputation du réalisateur, et qui l'avait poussé à s'exiler des Etats-Unis pour fuir la justice.

Samantha Geimer Samantha Geimer et Roman Polanski en avril 2023

Le contexte de la venue de Samantha Geimer était lui-même particulier, puisqu'elle se trouvait dans la capitale française afin de réaliser une interview croisée pour le magazine Le Point avec Emmanuelle Seigner, l'épouse de Roman Polanski.

Samantha Geimer (ex-Gailer), 13 ans au moment des faits, a toujours clamé son soutien au réalisateur, et c'est ce qu'elle a fait une nouvelle fois lors de cette interview. "Permettez-moi d'être très claire : ce qu'il s'est passé avec Polanski n'a jamais été un gros problème pour moi. J'étais consentante et je ne savais même pas que c'était illégal, que quelqu'un pouvait être arrêté pour cela. J'allais bien et je vais toujours bien", a-t-elle déclaré.

AFP PHOTO / DERRICK CEYRAC-RALPH GATTI-CHRISTOPHE SIMON Le réalisateur Roman Polanski et l'actrice britannique Charlotte Lewis posant avant la présentation du film "Pirates", lors du Festival international du film de Cannes, le 8 mai 1986

Samantha Geimer a également exprimé son opinion sur la tentative d'extradition et l'arrestation de Polanski : "C'était tellement contraire à la justice (...) Tout le monde devrait savoir maintenant que Roman a purgé sa peine. Une longue peine, si vous voulez mon avis."

LOIC VENANCE (AFP) De g. à d.: l'actrice Eva Green, le réalisateur Roman Polanski et sa compagne, l'actrice Emmanuelle Seigner, avant la porjection de "D'après une histoire vraie", à Cannes, le 27 mai 2017

Alors qu'elle-même estime qu'il n'aurait jamais dû aller en prison, elle a affirmé dans cette interview que le temps qu'il avait passé incarcéré aux Etats-Unis était largement suffisant pour considérer qu'il avait payé sa dette envers la société, et qu'elle comprenait qu'il ait fui pour échapper à une peine supplémentaire. "Quiconque pense qu'il mérite d'être en prison a tort. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et ce n'était pas le cas hier", a assuré Samantha Geimer, qui avait déjà publié il y a quelques années une tribune dans le Los Angeles Times, implorant qu’on cesse une bonne fois pour toutes de parler de cette histoire.

PIERRE VERDY (AFP/File) Polanski with the Best Film Cesar award for his movie "The Pianist" in Paris in 2003

Arrêté en 1977 pour avoir eu des rapports sexuels illégaux avec une mineure, Roman Polanski avait accepté une négociation de plaidoyer et n'avait purgé que 42 jours de prison. Mais l'année suivante, alors qu'il était encore en probation, il avait fui les États-Unis après que ses avocats aient appris qu'il allait être emprisonné pour des charges supplémentaires. Il avait été arrêté par la police suisse des décennies plus tard, en 2009, alors qu'il se rendait au Festival du film de Zurich, dans une tentative des États-Unis de l'extrader. Une requête finalement rejetée par la justice helvétique qui avait finalement libéré le réalisateur.

Emmanuelle Seigner était déjà en contact par mail avec Samantha Geimer depuis plusieurs années. En 2022, l'actrice a publié Une vie incendiée pour raconter de quelle manière "l'affaire Polanski" avait impacté sa vie avec le réalisateur ainsi que celle de leurs enfants. "C’est une histoire extrêmement complexe. Ça a commencé par le juge qui a trahi sa parole, et ça s’est poursuivi avec le déchaînement médiatique que l’on voit encore aujourd’hui", avait confié Emmanuelle Seigner sur i24NEWS, se défendant d'avoir voulu, avec cet ouvrage, voler au secours de son mari. "J’ai fait ce livre pour raconter mon histoire à moi, celle de mes enfants et de ma famille à travers toute l’affaire. Si cela défend Roman, c’est que la vérité le défend, tout simplement", avait-elle encore dit, affirmant que "face à une justice complexe et des médias qui racontent souvent n’importe quoi, les gens ont le droit de connaître la vérité".

Pour Emmanuelle Seigner, l’affaire Polanski est avant tout "l’incarnation d’une époque". "C’était une époque très permissive et les gens de ce milieu avaient beaucoup de groupies. Ce n’était pas comme aujourd’hui", avait-elle dit, laissant entendre que la société n’avait pas le même regard sur les relations sexuelles d’hommes plus âgés avec des jeunes filles.