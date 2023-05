Le journaliste a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux

"L'antisémitisme a disparu en France, Vichy c'est oublié" a déclaré samedi soir le journaliste Jean-Michel Apathie dans l’émission de France 2 "Quelle Époque !", provoquant la polémique sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/i/web/status/1653025977042100227

M. Apathie s'exprimait sur le racisme en évoquant la candidature d'Eric Zemmour, président du parti Reconquête, qui a recueilli à la dernière élection présidentielle plus de 2.5 millions d'électeurs. "On voit bien que la candidature d'Eric Zemmour, condamné pour racisme, fait des voix. On voit bien que c'est un problème dans la société française", a-t-il affirmé. Après avoir soutenu que l'antisémitisme avait lui disparu, M. Apathie a été contredit par la présentatrice Léa Salamé qui a souligné que "non l'antisémitisme n'a pas complètement disparu".

"L'antisémitisme n'est plus aussi important que ca l'a pu l'être, il n'y a plus d'antisémitisme dans la parole publique", a poursuivi M. Apathie en martelant qu’il y avait, à la place, du "racisme". "On ne peut pas dans une émission sérieuse laisser passer cela, je suis désolé mais il y a de l'antisémitisme dans le spectre de la classe politique à l'extrême gauche", a lancé Sonia Mabrouk, présentatrice et journaliste sur Cnews. "On ne peut pas faire de hiérarchie, il reste un fond d'antisémitisme aujourd'hui, et il faut le combattre autant que le racisme", a-t-elle ajouté.

Les propos ont été largement critiqués par les internautes dont le député Renaissance Benjamin Haddad. "Comment peut-on affirmer cela, de façon si péremptoire, après les dernières années, après Ilan Halimi, après Toulouse, Mireille Knoll, Sarah Halimi ? Alors que 40 % des actes racistes violents sont dirigés contre des Juifs ?", a-t-il écrit sur Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1652687911115010048

"Avec ces propos, Jean-Michel Apathie refuse de voir et de condamner la haine antijuive, qui s'exprime aussi bien dans les discours politiques que dans la rue.

Il oublie par exemple les propos complotistes de Jean-Luc Mélenchon qui, pendant la campagne de 2022, sous-entendant que l'affaire Merah était une conspiration pour faire monter la haine antimusulmans en période électorale", a déclaré Noémie Halioua, auteure de livre "L'affaire Sarah Halimi" à i24NEWS. "Jean-Michel Apathie nie la souffrance des communautés juives des territoires perdus de la République qui doivent vivre sous protection militaire. Il faudrait peut-être l'emmener faire un tour à Sarcelles", a-t-elle poursuivi.

Selon une étude publiée en juin 2022, La France est le pays dont la communauté juive se sent le moins en sécurité, en dépit des actions menées par l'État.