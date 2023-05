France/Conflit israélo-palestinien : le Parti socialiste propose une nouvelle résolution

Le parti socialiste demande "la reconnaissance de l'État de Palestine" et appelle "la France et l'UE à relancer le processus de paix"

Le Parti socialiste a publié mercredi une nouvelle résolution sur le conflit israélo-palestinien avec un objectif "absolu de paix au Proche-Orient" avant le rejet jeudi des députés de la résolution du parti communiste dénonçant le "régime d'apartheid" d'Israël.

Le Parti socialiste, qui "réaffirme son inlassable engagement à la résolution du conflit israélo-palestinien et pour la paix au Proche-Orient", soutient que "la seule solution est celle de la reconnaissance de deux États souverains (Israël et la Palestine), vivant côte à côte en sécurité".

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C’est la seule solution qui respecte les dispositions du droit international et le droit à l’autodétermination des peuples. Le droit à l’existence et à la sécurité d’Israël a été reconnu depuis 1948 et doit être défendu sans relâche. Notre objectif demeure la reconnaissance d’un État démocratique, souverain et viable de Palestine, en paix avec Israël, fondée sur une reconnaissance mutuelle, sur la base des lignes de 1967 avec Jérusalem pour capitale de ces deux États. Le droit international est notre boussole", affirme le parti dans sa résolution.

"Reconnaissance de l'État de Palestine"

"Sans reconnaissance mutuelle de deux États et sans reprise des négociations, la situation a empiré", a souligné le parti en pointant du doigt "l’arrivée au pouvoir" en Israël d’une coalition gouvernementale d’inspiration illibérale, composée de partis nationalistes, suprémacistes et religieux ultraorthodoxes". "De son côté, l’Autorité palestinienne n’a pas su engager les réformes nécessaires ni empêcher la division politique et administrative entre les Palestiniens", ajoute le parti.

Le Parti socialiste dénonce également "la politique de colonisation du gouvernement israélien et son virage à l’extrême droite" et réaffirme son soutien aux forces progressistes lors des futures échéances électorales".

"Nous ne devons pas oublier que l’État d’Israël a été construit par des socialistes et des travaillistes, animés par des idéaux de justice et de liberté et non pas par les partisans d’un sionisme religieux d’extrême droite", poursuit la résolution.

Philippe LOPEZ / AFP Illustration -

"Depuis des mois maintenant, des centaines de milliers d’Israéliens descendent dans la rue pour défendre ces idéaux, leurs droits, leur liberté, la paix et le maintien de la démocratie", ajoute la résolution en référence aux 17 semaines de protestation contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le Parti socialiste exprime son soutien aux opposants à la réforme à l'instar du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui avait envoyé samedi dernier un message de soutien aux manifestants.

"Condamnation de l'utilisation du terme d'apartheid"

Le parti socialiste rejette l'analogie établie avec la situation politique d’antan en Afrique du Sud "dépourvue de sens". "Qualifier l’État d’Israël de régime d’apartheid revient à délégitimer son existence, à le criminaliser et donc à renoncer à voir la France jouer un quelconque rôle diplomatique dans ce conflit".

Kenzo Tribouillard (AFP) Une manifestante portant le drapeau palestinien durant la manifestation pro-Gaza à Paris

Le Parti socialiste, par cette résolution, souhaite "une reconnaissance d’un État palestinien et demande à la France et à l’Union européenne de se mobiliser avec détermination pour la reprise d’un processus de paix crédible, fondé sur la création de deux États souverains, Israël et la Palestine, vivant dans la paix et la sécurité".

Malgré le rejet de la résolution jeudi, le député des Français de l'étranger Meyer Habib s'est dit "inquiet" sur i24NEWS en affirmant que "plus de 35% des députés présents ont voté pour boycotter Israël et pour un mensonge historique".