"Si tu gagnes, on te vire"

Et si les échecs répétés - et les choix discutables de chansons - de la France à l'Eurovision depuis plus de 40 ans s'expliquaient enfin ? Alors que le télécrochet s'apprête à ouvrir son édition 2023 à Liverpool, Yves Bigot, actuel directeur général de TV5 Monde et ancien patron de France 2 ainsi que de la RTBF (télévision publique belge), a fait d'étonnantes révélations.

Invité dans l'émission "C médiatique" sur France 5, il a ainsi expliqué que lorsqu'il était à la tête des chaînes publiques française et belge, il avait pour ordre "de ne pas remporter l'Eurovision". Une consigne motivée par le fait que les chaînes de télévision du pays vainqueur devaient débourser entre "20 et 25 millions d'euros" pour organiser l'événement l'année suivante. "Les chaînes ne disposent pas de cet argent, sauf dans les petits pays où le ministère du Tourisme aide à financer", a-t-il souligné.

Sergei SUPINSKY (AFP) La chanteuse Alma, représentante de la France à l'Eurovision, le 10 mai 2017 à Kiev

Selon lui, l'année où la Belgique a remporté le concours, en 1986, la RTBF avait dû licencier 2 000 personnes pour faire des économies afin d'organiser l'édition suivante. Un sacrifice qui explique l'intransigeance des chaînes de télévision : "Si tu gagnes, on te vire', m'avait-on dit lorsque j'étais directeur de l'unité variétés, jeux et divertissements de France TV", a-t-il assuré.

Après 46 ans de défaites successives depuis la victoire de Marie Myriam en 1977, la France pourrait cette année remporter le concours, alors que sa candidate, la chanteuse canadienne La Zarra, est bien placée dans les pronostics avec son titre "Evidemment".