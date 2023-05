Réunion de l'OCDE à Paris : Betsalel Smotrich boudé par Bruno Le Maire

Ces difficultés sont perçues comme la réponse diplomatique de la France, après la visite controversée à Paris de Betsalel Smotrich il y a deux mois

Betsalel Smotrich peine à organiser une rencontre avec son homologue français, en marge de la réunion annuelle des ministres des Finances des pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui se tiendra au siège de l'organisation à Paris les 7 et 8 juin, et lors de laquelle il représentera Israël.

Selon des responsables du ministère français des Affaires étrangères, le cabinet du ministre israélien des Finances a tenté de lui organiser des réunions de travail en dehors de la conférence, notamment avec son homologue Bruno Le Maire, ainsi qu'avec de hauts responsables de la Municipalité de Paris. Cependant, le cabinet de Bruno Le Maire a informé Ynet qu'"une rencontre entre le ministre et M. Smotrich n'était pas prévue".

Ces difficultés sont perçues comme la réponse diplomatique de la France, après la visite controversée à Paris de Betsalel Smotrich il y a deux mois. Au cours de ce déplacement qualifié de privé, le ministre d'extrême droite avait en effet suscité la colère du Quai d'Orsay après avoir affirmé lors d'une allocution que le peuple palestinien était une invention. "Il n'existe rien de tel qu'un peuple palestinien, et cette vérité doit être entendue à la fois à l'Elysée et à la Maison Blanche", avait-il déclaré alors, tandis qu'il se tenait près d'une carte d'Israël incluant la Cisjordanie dans son territoire souverain.

Ludovic MARIN / AFP Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire arrive à l'Elysée pour assister à un Conseil de défense nationale et de sécurité consacré aux conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine à Paris le 28 février 2022

La réponse officielle française ne s'était pas fait attendre, le ministère des Affaires étrangères qualifiant ces propos de "scandaleux et irresponsables", et la carte élargie d'Israël de "provocation". Une semaine plus tard, des sources officielles françaises avaient précisé que "la France éviterait les rencontres avec les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich", ceci bien que la coopération professionnelle entre les ministères se poursuive normalement.

Le 9 mai dernier, les représentants de l'Union européenne ont annulé la cérémonie officielle de la "Journée de l'Europe" en Israël après que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a été choisi pour représenter le gouvernement israélien, se contentant d'organiser l'événement prévu pour le public. "Nous ne sommes pas intéressés à donner une tribune à ceux dont les positions contredisent les valeurs de l'Union", avait alors précisé l'ambassade de l'Union en Israël.