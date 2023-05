Gérard Miller à Jean Messiha : "Vous me terrifiez!"

Les deux hommes ont débattu pour la première fois sur le plateau des GGMO

"Dès qu'on commence à faire des listes, les Juifs doivent avoir les jetons", a déclaré mardi soir le réalisateur Gérard Miller sur le plateau des GGMO en compagnie de Jean Messiha, autour de la polémique concernant les élèves absents pour l'Aïd le 21 avril dans les établissements de France. La Grande mosquée de Paris (GMP) a demandé mardi aux pouvoirs publics "des éclaircissements" sur "les circonstances qui ont conduit plusieurs chefs d'établissements scolaires à recevoir une demande d'évaluation du taux" d'absence des élèves. Selon Jean Messiha, président de l'institut "Vivre français", "on ne peut pas nier le phénomène, il y a une réalité qui fait que la pratique de l'islam en France est devenue plus rigoriste qu'elle ne l'était, et s'ajoute aussi la question du nombre". "Aujourd'hui le véritable totalitarisme qui menace la France est le totalitarisme islamique", a affirmé M. Messiha.

"Vous me faites infiniment plus peur que la quasi totalité des musulmans que je connais. Prenez ça au sérieux ! Moi, vous me terrifiez!", a lancé M. Miller à Jean Messiha. "J'ai tué combien de personnes, moi? J'ai tué combien de Juifs?, a enchaîné l'intéressé. "Vous avez été membre d'un parti qui a été fondé par les anciens collaborateurs des nazis, et membre d'un autre mouvement où on explique que Pétain a sauvé des Juifs et que Dreyfus était peut être coupable. Vous me rendez encore plus craintif par vos propos que la quasi totalité des musulmans. Vous me faites peur", a insisté le réalisateur.

"Qui est le dirigeant français qui a reçu la plus grande distinction du régime de Vichy, n'est-ce pas François Mitterrand?", a répliqué Jean Messiha. "Le parti communiste que vous avez soutenu a collaboré avec les nazis jusqu'au 21 juin au soir. Je regarde l'ensemble de l'histoire et un parti politique ne se résume pas à son histoire", a-t-il affirmé, en ajoutant qu'un grand nombre de Juifs français votent de plus en plus pour des partis comme le RN ou Reconquête. "Un grand nombre de juifs Français votent pour le RN et Reconquête, et le parti d'Eric Zemmour est arrivé en tête en Israël. Vous n'allez pas me faire croire que les Israéliens sont assez fous pour voter pour un parti que vous qualifieriez de fasciste et de nazi?, a ironisé M. Messiha.

Capture d'écran/ i24NEWS Gérard Miller, réalisateur, sur le plateau des GGMO sur i24NEWS, le mercredi 23 mai 2023

M. Miller a ensuite fustigé le fait que des personnalités telles que Jean Messiha et d'autres sans les citer "soient si populaire sur la chaîne". "Je trouve ça d'une tristesse absolue", a-t-il affirmé, en soulignant que "beaucoup de Juifs avaient vraiment la mémoire courte". "Beaucoup de Juifs ne voient pas a quel point ils sont menacés lorsqu'on menace ou qu'on attaque les musulmans", a-t-il soutenu avant d'être repris par Jean Messiha. "Les juifs ne partent pas des zones dans lesquelles on vote RN ou Reconquête", a conclu celui-ci.

Il y a plusieurs mois, Gérard Miller avait traité Jean Messiha de "néo-fasciste" sur le plateau des GGMO.