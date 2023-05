Festival de Cannes : Anna Biolay victime d'un violent "social bashing"

Anna Biolay, âgé de 20 ans, était présente à Cannes pour le film "Rosalie" qui concourt dans la sélection "Un autre regard"

La comédienne Anna Biolay, fille de Benjamin Biolay et l’influenceuse Lena Mahfouf, qui ont monté les marches au Festival de Cannes pour la première fois, ont été la cible de messages grossophobes et d'insultes sur les réseaux sociaux.

Anna Biolay, âgé de 20 ans, était présente à Cannes pour le film "Rosalie" qui concourt dans la sélection "Un autre regard". L’influenceuse Lena Mahfouf, connue sous le pseudonyme de Lena Situations, montait, elle, les marches à Cannes à l’occasion de la projection de la série "The Idol".

Instagram Le message instagram de Coralie Biolay

"Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant (…) Elle lit qu’elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère … en d’autres termes qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français (…) Je la regarde belle comme le jour devant moi, d’une gentillesse, d’une intelligence et d’une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultra sensible jeune femme souffre de lire de telles salves de méchanceté", a écrit sa tante Coralie Biolay sur Instagram. "Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films", a-t-elle ajouté.

CHRISTOPHE SIMON / AFP Photocall pour le film "Rosalie" lors de la 76e édition du Festival de Cannes à Cannes, dans le sud de la France, le 18 mai 2023

De son côté, Lena Mahfouf a subi le même sort. "Grosses cuisses", "Trop de hamburgers", "Une dinde enveloppée dans son filet", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Contrairement à Biolay, Lena Situations s'est défendue sur les réseaux sociaux. "J’ai pris du poids, j’en suis consciente (…) Depuis deux ans j’ai fait le choix de ne plus utiliser aucun filtre afin de montrer une image honnête (…) J’essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens à l’aise pour partager des facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est un sentiment nouveau", a-t-elle écrit. Les deux jeunes femmes ont également reçu le soutien de nombreuses personnalités.