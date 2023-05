France : mort du chanteur Jean-Louis Murat à l'âge de 71 ans

Jean-Louis Murat a été découvert par William Sheller à la fin des années 70

Le chanteur Jean-Louis Murat est décédé jeudi à son domicile en Auvergne à l'âge de 71 ans, a annoncé son ancienne maison de disques Pias, confirmant des informations de presse.

Cet auteur-compositeur-interprète, né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, avait commencé sa carrière musicale au début des années 80. Mais la critique n'avait pas été au rendez-vous. Il faudra attendre 1987 et la sortie de son titre "Si je devais manquer de toi" pour que le chanteur connaisse un premier succès. Il sera suivi d'un duo avec Mylène Farmer, "Regrets", qui le propulse en tête des hits parade en 1991. Jean-Louis Murat a sorti, au cours de sa carrière, 24 albums studios, de Murat en 1982 à La Vraie Vie de Buck John en 2021. Mais aussi six albums live et un best of. Auteur et compositeur, il avait également écrit pour d'autres artistes, tels que Françoise Hardy (Memory Divine), Isabelle Boulay ou Indochine (Un singe en hiver).

Jean-Louis Murat devait revenir dans les bacs ce vendredi 26 mai à l'occasion de la sortie d'un best of (1981-2021) contenant vingt chansons. Pour l'heure, les causes et les circonstances de sa mort ne sont pas connues.