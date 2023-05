Des députés LR s'insurgent contre l'invitation d'ONG "liées au terrorisme palestinien" à l'Assemblée

Les élus ont exhorté la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à réagir "solennellement"

Plusieurs députés Les Républicains ont exhorté la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, dans une lettre ouverte, à réagir "solennellement" après l'invitation d'organisations non gouvernementales "étroitement liées au terrorisme palestinien", qualifiées également d'"apologistes du terrorisme palestinien", rapporte mercredi Le Figaro.

Les signataires de la lettre dénoncent notamment des auditions inscrites à l'agenda de la commission des affaires étrangères pour les 30 mai et 2 juin et la programmation de plusieurs ONG israéliennes d'extrême-gauche et palestiniennes. Ils pointent notamment la présence de l'UAWC, classée terroriste par l'État d'Israël et jugent "inadmissible" l'invitation d'organisations dont, selon eux, "les liens avec le terrorisme sont avérés et documentés".

Ludovic MARIN / AFP Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale

"Comment la Présidente du groupe d'amitié France – Israël, Aurore Bergé, peut-elle inviter cette même délégation ?", insistent-ils dans leur missive.

Le document qui est l’initiative de Meyer Habib, député apparenté LR des Français de l'étranger, soutient que la "crédibilité" et le "respect des valeurs qui fondent notre République" en dépendent.

"Quelle est la logique d'une telle invitation, quelques semaines après avoir rejeté la proposition de résolution mensongère de l'extrême-gauche, issues de ces mêmes ONG qui accusent Israël du crime d'Apartheid ?", s’interrogent ces élus, qui dénoncent par ailleurs l'entrisme de ces organisations au sein des institutions internationales et des parlements.

La lettre a été signée par Éric Pauget, vice-président du groupe d'amitié France-Israël et député LR des Alpes-Maritimes, Michèle Tabarot (Alpes-Maritimes), Pierre-Henri Dumont (Pas-de-Calais), Michel Herbillon vice-président de la commission des Affaires étrangères (Val de Marne) ou encore Victor Habert-Dassault (Oise).