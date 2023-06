Le chorégraphe aurait une liaison avec l'activiste française pour le climat Camille Etienne, âgée de 25 ans

Rien ne va plus entre Natalie Portman et Benjamin Millepied, selon les tabloïds. Le chorégraphe aurait en effet une liaison avec l'activiste française pour le climat Camille Etienne, âgée de 25 ans.

Si on ne sait pas depuis combien de temps dure cette relation, l'actrice américaine née à Jérusalem l'aurait découverte en mars. Elle n'a pourtant rien laissé transparaitre le mois dernier sur le tapis rouge de Cannes où elle était venue présenter "May December", son dernier film. Une apparition particulièrement remarquée après plusieurs années d'absence. Son mari, qui l'a pourtant toujours accompagnée au festival de cinéma le plus célèbre du monde, était cette fois-ci absent, s'étant envolé à Barcelone avec leur fils pour assister à un match du Barça.

Les observateurs ont cru voir un indice de la détresse de l'actrice lorsqu'elle a conseillé il y a quelques jours à ses neuf millions de fans sur Instagram la lecture de "Biography of X" de Catherine Lacey, qui parle d'une épouse en deuil.

BERTRAND LANGLOIS (AFP/Archives) Le chorégraphe français Benjamin Millepied (d) et son épouse l'actrice israélo-américaine Natalie Portman, le 13 mai 2015 à Cannes

D'après les médias, Benjamin Millepied aurait demandé le divorce. Les tensions entre Natalie Portman et son mari ne sont pas nouvelles et tous deux se seraient même séparés quelque temps l'année dernière.

Le couple installé à Paris s'est marié en 2012. L'actrice et le chorégraphe français, ancien directeur de la danse à l'opéra Garnier, s'étaient rencontrés en 2010 sur le plateau de "Black Swan", pour lequel Natalie Portman a décroché un oscar. Ils ont deux enfants, Aleph 12 ans, et Amalia, six ans.