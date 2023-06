Un homme a été interpellé, le pronostic vital de trois blessés est engagé

Cinq personnes dont quatre enfants en bas âge ont été blessées jeudi matin dans un parc d'Annecy (est) par un homme qui a été interpellé par la police. Il s'agirait selon celle-ci d'un demandeur d'asile syrien.

L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9H45 (7H45 GMT) à des enfants âgés d'environ trois ans qui se trouvaient dans un parc près du lac d'Annecy. Le pronostic vital de trois victimes est engagé, a-t-on ajouté de source proche du dossier.

Aussitôt, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a posté un tweet: "Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l’ordre".

LUDOVIC MARIN / AFP Minute de silence à l'Assemblée nationale après l'attaque au couteau qui a fait cinq blessés à Annecy, le 8 juin 2023

Emmanuel Macron a également réagi sur Twitter : "Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés."

L'attaque s'est produite trois jours avant l'ouverture du festival international du film d'animation, et des centaines de personnes se trouvaient dans ce parc qui propose des projections et des activités en plein air à l'occasion de l'événement.

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle se rendrait dans la journée sur les lieux. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale.