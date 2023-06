Mails antisémites et racistes envoyés à des parlementaires : enquête ouverte à Paris

Plus de 80 parlementaires de la majorité présidentielle ont déposé une plainte collective

Une enquête a été ouverte au Pôle national de lutte contre la haine en ligne après le signalement de parlementaires dénonçant la réception de courriels antisémites, racistes et homophobes, a indiqué jeudi le parquet de Paris. L'enquête a été ouverte pour apologies publiques de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire, a précisé le parquet.

Les infractions d'injures publiques et provocation publique à la violence, à la haine, à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion ou à raison de leur sexe, ont été également retenues.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, avaient chacun de leur côté saisi la justice après la réception par des députés et sénateurs de ces courriels. "De très nombreux députés ont été visés, tous les groupes sont touchés", avait précisé mercredi la présidence de l'Assemblée. "C'est une opération qui a manifestement été faite via un logiciel", avait-on ajouté.

Ludovic MARIN / AFP Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale

Plus de 80 parlementaires de la majorité présidentielle ont déposé une plainte collective auprès du parquet numérique, avait de son côté indiqué le groupe Renaissance à l'Assemblée. Ces députés ont reçu, lundi et mardi, sur leurs adresses mail de l'Assemblée nationale, deux courriels accompagnés de "tracts antisémites, racistes, homophobes" ayant pour objectif de "rétablir la domination de la race blanche en Europe", selon le député de Moselle Ludovic Mendes. Les tracts contenaient un lien renvoyant vers un site internet "encourageant des actions de violences ultimes à caractère raciste, antisémite et homophobe", avec "plusieurs références explicites au régime nazi et au négationnisme de la Shoah, ainsi qu'un retour au national-socialisme", avait-il détaillé.

Le président du Sénat a, lui, fait état dans un courrier "de courriels antisémites et d'incitation à la haine raciale, qui comportaient de nombreux symboles nazis" envoyés à plusieurs sénateurs.