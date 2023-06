France/Attaque d'Annecy : Emmanuel Macron va rencontrer le "héros au sac à dos"

"Quand j'ai agi au square, ce qui m'a poussé, c'est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse"

Le président Emmanuel Macron, en déplacement vendredi au chevet des victimes de l'attaque au couteau d'Annecy, va rencontrer l'homme au sac à dos que l'on voit faire reculer l'assaillant sur une vidéo enregistrée au moment des faits, a annoncé l'Elysée.

"Ce matin nous avons indiqué que le Président et son épouse souhaitaient pouvoir rencontrer l’ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à apporter aide et soutien aux victimes et à leurs familles. Il en fait bien évidemment partie", a dit l'Elysée. "Ça devrait se faire dans l’après-midi normalement", a précisé sur BFMTV le jeune homme, prénommé Henri. "Quand j'ai agi au square, ce qui m'a poussé, c'est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse depuis maintenant deux mois", a-t-il déclaré vendredi matin sur Cnews.

Garde à vue prolongée

La garde à vue de l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants jeudi à Annecy, a été prolongée vendredi. L'état de Abdalmasih H., un réfugié syrien en errance en France après plusieurs années de stabilité en Suède, a été jugé "compatible avec la garde à vue" après son expertise psychiatrique, selon une source proche de l'enquête.