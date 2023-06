Annecy: l'assaillant mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et placé en détention

Abdalmasih H "n'a pas souhaité s'exprimer", aussi bien lors de sa garde à vue de 48 heures que devant les deux juges d'instruction chargés de l'enquête

Le réfugié syrien qui a poignardé six personnes dont quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme" et placé en détention provisoire, a indiqué samedi la procureure d'Annecy (Alpes françaises) Line Bonnet-Mathis.

Abdalmasih H "n'a pas souhaité s'exprimer", aussi bien lors de sa garde à vue de 48 heures que devant les deux juges d'instruction chargés de l'enquête, a déclaré la procureure en conférence de presse, ajoutant que le pronostic vital n'était "plus engagé" pour les victimes.

L'homme s'est attaqué ce jeudi matin à de très jeunes enfants âgés de 22 mois à trois ans, qui étaient sur une aire de jeux dans le grand parc du Pâquier qui borde le lac d'Annecy, dans le centre historique. Né en 1991 et de nationalité syrienne, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède où il a vécu pendant 10 ans, par une décision du 26 avril 2023. Il était entré en situation régulière sur le territoire français où il avait cependant déposé une deuxième demande d'asile en novembre 2022, selon une source au sein de la police.

Le pronostic vital des victimes n'est "plus engagé"

Le pronostic vital des victimes de l'attaque n'est "plus engagé", a indiqué samedi la procureure d'Annecy Line Bonnet. Sur les six personnes touchées par l'attaque au couteau dans le parc d'Annecy, quatre très jeunes enfants de 22 à 36 mois avaient dû être hospitalisés en urgence absolue, dans un premier temps. Un adulte avait lui aussi été grièvement blessé, tandis qu'un autre avait été légèrement blessé.

Cette attaque, qui s'est produite dans un lieu très fréquenté et en plein jour, a profondément traumatisé la petite ville d'Annecy, réputée pour sa tranquillité. Des centaines de personnes se sont rendues sur l'aire de jeux où s'est produit le drame pour y déposer des fleurs et se recueillir.