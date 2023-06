Le parquet de Paris rejette la demande de Tariq Ramadan de dépayser l'information judiciaire pour viols

Tariq Ramadan accuse la juge d'instruction française chargée de l’affaire d'avoir voulu "influer" sur les investigations en Suisse

Le parquet général près la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'islamologue suisse Tariq Ramadan de dépayser l'information judiciaire pour viols qui le vise, ont indiqué à l’AFP des sources au fait du dossier. Le prédicateur avait déposé cette demande en mai, trois jours avant le début de son procès pour viol et contrainte sexuelle en Suisse, à l'issue duquel il a été acquitté.

Thomas SAMSON / AFP Tariq Ramadan et son avocat au Palais de Justice de Paris

Il accusait la juge d'instruction française chargée de l’affaire d'avoir voulu "influer" sur les investigations en Suisse, en refusant notamment de verser l'intégralité du dossier français comme le demandaient les autorités helvètes. Le parquet a toutefois estimé que la sélection des pièces opérée ne relevait "pas de l'arbitraire", "le critère étant objectif, à savoir le lien avec l'enquête helvétique", a précisé l’une des sources.

Tariq Ramadan, âgé de 60 ans, a été acquitté fin mai de l'accusation de viol et contrainte sexuelle par un tribunal de Genève qui a jugé qu'il n'y avait pas de preuve contre lui dans cette affaire qui remonte à 2008. Il s'agissait du premier procès pour viol contre lui.

FABRICE COFFRINI / AFP L'islamologue Tariq Ramadan à son arrivée au tribunal de Genève, le 24 mai 2023

Il est soupçonné en France de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes, dont il nie les accusations. Le parquet de Paris a requis en juillet 2022 son renvoi devant les assises et il est désormais du ressort des juges d'instruction chargés des investigations de décider de la tenue ou non d’un procès.