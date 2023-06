ChatGPT affronte Raphaël Enthoven à l'épreuve du bac philo

La machine a été priée "d'insister sur les paradoxes" et "d'incorporer de l'humour", tout en "fournissant des exemples"

Pendant que les élèves de Terminale passaient le bac philo mercredi, répondant notamment à la question : "Le bonheur est-il affaire de raison ?", deux candidats inattendus relevaient aussi le défi : Raphaël Enthoven et ChatGPT. Le philosophe avait en effet accepté de se confronter au chatbot dans un match amical, afin de prouver que la réflexion humaine est encore supérieure à l'intelligence artificielle. L'école d'informatique et de commerce PST&B a lancé cette épreuve unique en son genre, avec à la présidence du jury, l'écrivaine et agrégée de philosophie, Eliette Abécassis.

Pour que ChatGPT "réfléchisse" au mieux, deux experts ont été désignés afin de lui fournir des consignes, ainsi que le "prompt" (ensemble de questions) le plus pertinent possible. L'IA a ainsi été chargée d'adopter "un ton académique et persuasif", et de fournir "une dissertation claire, cohérente, fluide, ordonnée, en examinant successivement différentes réponses possibles". Pour donner encore plus de chances au chatbot face à Raphaël Enthoven, la machine a été priée "d'insister sur les paradoxes" et "d'incorporer de l'humour", tout en "fournissant des exemples".

A l'issue de la phase de rédaction qui a duré une heure dans deux salles séparées, les copies - récrites par des mains innocentes- ont été soumises au jury. Celui-ci affirme avoir identifié très rapidement la copie de Raphaël Enthoven, pointant que ChatGPT avait seulement "rédigé de belles phrases creuses, au lieu d'argumenter et de fournir des raisonnements". Par ailleurs, les citations de l'IA ont été jugées "approximatives", et les références trop peu nombreuses.

"ChatGPT a rendu une copie d'histoire de la philo, un catalogue de ce que pensent les différents philosophes. Raphaël Enthoven, lui, a développé sa pensée de manière superbe, embarquant son lectorat dès les premières lignes avec une réflexion tellement bien pensée, bien écrite et surprenante", a relaté Eliette Abécassis.

Résultat des courses : un modeste 11/20 pour ChatGPT, et rien de moins qu'un 20/20 pour le philosophe, preuve en est que l'homme reste encore supérieur à la machine. Reste à savoir pour combien de temps.