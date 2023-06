"Nous sommes ici au Trocadéro au vu de tous afin de fêter avec fierté les 75 ans de l'Etat d'Israël"

Les 75 ans d'Israël sont fêtés ce dimanche à Paris, place du Trocadéro. Organisé par le FSJU et le Crif, avec le concours de l’Ambassade d’Israël en France, l'événement célèbre également l'amitié franco-israélienne, ainsi que la paix entre l'Etat hébreu et plusieurs pays arabes par le biais des accords d'Abraham signés en 2020. Une "tente d'Abraham" a été installée pour l'occasion, tandis que d'importantes délégations marocaine et émiratie ont fait le déplacement.

La journée a débuté par les discours de plusieurs associations juives de France, ainsi que de Clément Beaune, ministre des Transports venu représenter le gouvernement. Le ministre de la Défense israélien Yoav Galant, qui se trouve à Paris à l'occasion du salon du Bourget, a également pris la parole.

Après les allocutions, un concert géant a débuté avec la présence d'Enrico Macias, Michel Fugain, Ishtar et de nombreux autres artistes. Un karaoké proposant les plus grands tubes israéliens est également au programme. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour saluer cet anniversaire, dont certaines enroulées dans des drapeaux israéliens.

"Nous sommes ici au Trocadéro au vu de tous afin de fêter avec fierté les 75 ans de l'Etat d'Israël, les relations franco-israéliennes ainsi que les accords d'Abraham", s'est réjoui le président du Crif, Yonathan Arfi, au micro d'i24NEWS. "La relation entre la France et Israël est avant une histoire de valeurs partagées et c'est une histoire ancienne", a-t-il ajouté.

Un très important dispositif de sécurité entoure l'événement.