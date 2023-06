Amir remporte le trophée de la "chanson de l'année" pour la quatrième fois, un record

Ému aux larmes lors de la remise du prix, il a rendu hommage à sa mère : "c'est pour elle que je fais tout ça"

Le chanteur franco-israélien Amir Haddad a remporté samedi soir le trophée de la "Chanson de l'année" avec son tube "Ce soir" sur TF1 parmi les quatorze titres en compétition. Amir a été couronné pour la quatrième fois après avoir déjà remporté le titre en 2017, 2019 et 2022 battant ainsi un record en devenant l'artiste le plus récompensé devant Kendji Girac. "Ce soir", un titre festif issu de la nouvelle édition de son album Ressources, a séduit le public qui a voté en masse après sa prestation sur le toit des Arènes de Nîmes.

https://twitter.com/i/web/status/1670189517284732929 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chanteur, qui a perdu sa mère il y a plus d'un mois, n'a pas pu contenir son émotion après l'annonce des résultats des votes par Patrick Bruel. "J’aimerais dédier ce trophée à ma mère, ma mère qui nous a quittés il y a un mois et demi. Tout ce que j’exerce, le métier de chanteur, c’était pour la rendre fière, et j’étais là à attendre en espérant qu’elle puisse se réjouir de là où elle est ce soir aussi. Je suis extrêmement ému", a affirmé le père de deux petits garçons à chaudes larmes.

AFP / Elliott VERDIER Image d'illustration - le chanteur Amir

"Ceux qui partent ne sont pas absents, ils sont présents dans ce que l'on fait, dans ce que vous avez fait", a répondu le présentateur de l'émission Nikos Aliagas.

Amir a vendu plus d'un million de disques depuis le début de sa carrière.