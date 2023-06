France : Jean-Luc Mélenchon compare les abayas aux chemises à fleurs

"L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur, et puis ça s'est répandu. Cela n'a rien à voir avec la religion"

Interrogé ce dimanche matin sur le phénomène des abayas (longue robe traditionnelle couvrant le corps, ndlr) en France, dont le sujet suscite de vives discussions dans le pays, Jean-Luc Mélenchon, chef de la France insoumise, a comparé le vêtement islamique aux "chemises à fleurs", lors d'un entretien sur BFM TV.

"L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur, et puis ça s'est répandu. Cela n'a rien à voir avec la religion. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent parfois préférer certaines tenues plutôt que d'autres. En particulier à un certain âge. Dans l'évolution du corps, il y a des moments qui sont un petit peu problématiques et qui durent quelques temps. Le problème de l'école ce n'est pas l'abaya, c'est le manque de professeurs", a expliqué le chef du parti d'extrême gauche. "Mon père", poursuit-il, "était absolument révolté quand il m'a vu avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Savez vous que l'homosexualité était réprimée? C'était dans la loi jusqu'en 1982", a-t-il affirmé. "Les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change et ce n'est pas la peine d'en faire des drames, et d'embêter les six musulmans dans ce pays en les montrant du doigt toutes les cinq minutes", a-t-il martelé.

La comparaison a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a affirmé que l'abaya "n'est pas" un signe religieux musulman en dénonçant "un énième débat sur l'islam et les musulmans avec son lot de stigmatisations".

