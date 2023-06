France : le député Julien Odoul (RN) qualifie Ersilia Soudais (LFI) d'"antisémite"

"Tout le monde le sait", a-t-il affirmé

Julien Odoul, député RN de l'Yonne, a qualifié lundi soir la députée LFI Ersilia Soudais d'"antisémite" dans les GGMO. Interrogé sur une enquête parue dimanche, dans le Journal du dimanche, selon laquelle le parti d'extrême gauche Nupes est considéré comme "dangereux" pour 26% des Français, alors que 21% considèrent le RN comme dangereux, le député a affirmé que "Jean-Luc Mélenchon incarne la carte de la violence, de l'outrance, de l'islamogauchisme et de l'antisémitisme décomplexé". Invité à donner des exemples d'"antisémitisme décomplexé" au sein du parti, le député a cité l'"antisémitisme" d'Ersilia Soudais, qu'"elle dissimule sous de l'antisionisme".

"Quand vous accueillez Salah Hamouri, ou Jérémy Corbyn, quand vous reprenez des thèses des Frères musulmans, quand vous déposez et que vous défendez des motions infâmantes et dégradantes qui assimilent Israël à un Etat d'apartheid, on voit bien les relents qu'il y a derrière tout ça", a ajouté le vice-président du groupe d'amitié France-Israël.

Fin avril, Ersilia Soudais avait rapporté avoir été agressée par les militants de l’UEJF, lors d'une conférence de Salah Hamouri. Elle a expliqué qu'elle s'en était sortie indemne grâce à la présence de son mari, et avait annoncé le dépôt d’une plainte contre l’Union des Etudiants Juifs de France.

Ludovic MARIN / AFP La députée LFI Ersilia Soudais

Ersilia Soudais avait aussi accueilli en décembre dernier, à l’aéroport de Roissy, le terroriste Salah Hamouri expulsé d’Israël. Elle avait qualifié cette expulsion de "déportation orchestrée par Israël". Aussi, sa nomination par son groupe parlementaire de vice-présidente du groupe d’études sur l’antisémitisme à l’Assemblée avait provoqué la polémique. Un voyage de la députée en Israël au mois de juin, dans le cadre de sa mission d'informations auprès de la commission des Affaires étrangères, avait fait l'objet d'une pétition.