France : une nouvelle conférence de Salah Hamouri annulée à Lyon

Elle a été annulée pour "risques de troubles à l'ordre public"

Une conférence en présence du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri, prévue à Lyon jeudi, a été annulée par arrêté municipal pour "risques de troubles à l'ordre public", cinq mois après l'annulation d'une autre conférence dans cette ville.

"A la demande de la préfecture, qui jugeait l'annulation indispensable au regard du risque de trouble à l'ordre public, la Ville de Lyon a pris un arrêté ce mardi 20 juin pour interdire la conférence 'Israël-Palestine'", prévue jeudi à la Bourse du Travail, a indiqué la municipalité.

AP Photo/Lewis Joly Palestinian-French lawyer Salah Hamouri at the Charles de Gaulle Airport in Paris, France.

Cette conférence devait se tenir en présence du président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samouiller. En janvier déjà, le maire de Lyon Grégory Doucet avait finalement décidé, après de vives réactions, d'annuler une table-ronde sur le thème "Trente ans après la signature des Accords d'Oslo, regards sur la Palestine", organisée à l'Hôtel de Ville par la mairie. L'édile écologiste avait expliqué cette décision par le fait d'"assurer la concorde" dans sa ville face aux "tensions très fortes" suscitées par cet événement. La préfecture du Rhône a précisé mardi que cette nouvelle décision avait été "notamment" justifiée "au regard de la polémique générée par sa venue à Lyon en janvier", des "débordements signalés pendant et en marge des participations précédentes" de l'avocat et "à des rencontres dans d'autres grandes villes" et des appels à manifestation devant la Bourse du travail".

Daphné BENOIT / AFP Le franco-palestinien Salah Hamouri arrive à l'aéroport parisien de Roissy, après avoir été expulsé d'Israël, le 18 décembre 2022.

Les avocats parisiens de M. Hamouri ont annoncé par communiqué avoir introduit "un recours en urgence" -un référé liberté"- devant le tribunal administratif de Lyon contre la décision de M. Doucet. Dans le document, Me William Bourdon et Vincent Brengarth estiment que la décision municipale est "une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce à la liberté d'expression". Salah Hamouri, 38 ans, est soupçonné par Israël de liens - ce qu'il nie - avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation terroriste. La France, où vit M. Hamouri depuis décembre, juge "contraire au droit" son expulsion par Israël après la révocation de son permis de résidence à Jérusalem-Est. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié cette expulsion de "crime de guerre".