France : identification des plus vieilles gravures de Néandertal en Europe

Les gravures sont antérieures à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale

Les plus anciennes gravures rupestres connues en France, et peut-être en Europe, ont été découvertes dans la vallée de la Loire. Les dessins, vieux d'au moins 57 000 ans, datent de l'âge de Néandertal.

Selon les découvertes, rapportées mercredi dans la revue américaine PLOS One, les gravures sont antérieures à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale. Les conceptions sont abstraites mais "clairement intentionnelles" et "apportent une contribution nouvelle et très importante à notre connaissance du comportement de l'homme de Néandertal", a écrit l'équipe de recherche. "La mise en page de ces entités graphiques non figuratives est une composition organisée et délibérée, et est le résultat d'un processus de réflexion donnant lieu à une conception et une intention conscientes", a-t-elle précisé.

La grotte de Roche-Cotard a été découverte près de Tours dans le centre de la France en 1846 mais est restée en grande partie inaccessible jusqu'en 1912, date à laquelle le propriétaire du site a dégagé le limon qui avait bloqué l'entrée pendant des milliers d'années.

CESAR MANSO / AFP Reproduction du visage d'un homme de Néandertal

De vastes fouilles archéologiques ont commencé sur le site en 2008, avec des techniques de datation prouvant que les gravures retrouvées ont été réalisées avant que les ancêtres de l'homme moderne ne se soient installés dans la région. "Les gravures ont été datées de plus de 57 000 ans et, grâce à la stratigraphie, probablement d'environ 75 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne grotte ornée de France, sinon d'Europe", ont écrit les auteurs dans un communiqué séparé.

La plupart de ces dessins ont été tracés au doigt et sont "des représentations non figuratives", selon un communiqué du CNRS et de l'Université de Rennes, qui ont participé à la recherche. "Certains sont plutôt simples, avec des impacts de doigts entourant un grand fossile fixé dans la roche ou de longues lignes sur une grande surface, tandis que d'autres sont plus élaborés", ont-ils déclaré.