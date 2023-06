Pierre Palmade en boîte de nuit : des images qui suscitent la colère

"Les gens étaient assez étonnés de le voir, mais il n'y a pas eu d'incident"

Une vidéo de Pierre Palmade filmé dans une boite de nuit, il y a quelques jours, suscite l'émoi, seulement quatre mois après le terrible accident de voiture qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants. L'internaute à l'origine de la séquence, qui dure quelques secondes, a relaté au Parisien avoir filmé l'humoriste alors qu'il se trouvait dans une discothèque de Bordeaux dans la nuit de samedi à dimanche.

"Les gens étaient assez étonnés de le voir, mais il n'y a pas eu d'incident", a-t-il dit, ajoutant que "plusieurs personnes avaient parlé avec lui". "Il était dans le carré VIP, il avait l'air à l'aise et dansait de temps en temps", a précisé l'internaute. Une autre cliente présente dans la boîte de nuit a affirmé à BFMTV que si Pierre Palmade "ne cherchait pas à se cacher, il ne cherchait pas non plus à se montrer".

Contacté par les médias, le gérant de la discothèque dément formellement avoir accueilli l'humoriste dans son établissement le week-end dernier, affirmant que "les images qui circulent sont anciennes". Mais d'autres images provenant de plusieurs clients de la boîte de nuit, ainsi que les images de vidéosurveillance de l'endroit, également diffusées sur Twitter, ne laissent que peu de place au doute.

Le compte Shayara TV a même retrouvé un selfie du patron de la discothèque pris avec Pierre Palmade et posté sur Snapchat, avant d'être effacé. "Merci Pierre Palmade d'être passé, tu resteras toujours le temple du rire", avait écrit le gérant en description de la photo.

Face à la vague de réprobation suscitée par les images diffusées, le parquet de Melun a réagi en expliquant que l'artiste était dans son droit en se trouvant dans cette boîte de nuit. "Son contrôle judicaire a été modifié début juin, et il n'a plus d'obligation d'hospitalisation 24h sur 24", a-t-il été souligné. L'humoriste a cependant l'obligation de poursuivre ses soins, et il lui est interdit de conduire un véhicule et d'entrer en contact avec les victimes.

Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires après avoir provoqué un grave accident de la route le 10 février, qui a fait plusieurs blessés graves. Une femme enceinte qui se trouvait dans le véhicule percuté a perdu son bébé, tandis que son beau-frère, qui était au volant, est toujours hospitalisé. Le fils de celui-ci a également été grièvement blessé.