Plutôt calme en début de soirée, la situation a commencé à se tendre après 23h mercredi

Les incidents se multiplient en France depuis la mort mardi de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par balle lors d'un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine le 27 juin au matin. Les tensions sont allées crescendo dans la nuit de mercredi à jeudi, se propageant autour de la capitale mais aussi à d'autres grandes villes telles que Lyon ou Toulouse.

Selon la préfecture de police de Paris, 77 interpellations avaient été effectuées avant 02H00 jeudi (00H00 GMT), contre 31 la nuit précédente dans tout l'Hexagone. La présence policière avait été largement renforcée dans la région. Plutôt calme en début de soirée, la situation a commencé à se tendre après 23H00 mercredi (21H00 GMT) à Nanterre, déjà théâtre d'affrontements entre habitants et forces de l'ordre la veille.

LIONEL BONAVENTURE / AFP De la fumée s'élève près d'une cité à Toulouse, lors d'affrontements entre émeutiers et policiers après la mort de Nahel, le 29 juin 2023

Plus d'une dizaine de voitures et nombre de poubelles ont été incendiées et des barrières ont été placées sur la route, selon des journalistes de l'AFP sur place. L'opposition s'est poursuivie jusqu'au milieu de la nuit, les forces de l'ordre répondant aux jets de pavés par des tirs de gaz lacrymogène.

SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP Manifestation à Nantes après la mort de Nahel, un adolescent tué lors d'un contrôle de police, le 28 juin 2023

Lors d'une conférence de presse, Patrick Jarry, le maire de Nanterre, a appelé à "arrêter cette spirale destructrice" et à une "mobilisation pacifique". "Avec sa famille, ses amis, nous voulons la justice pour Nahel, nous l'obtiendrons par notre mobilisation pacifique, avec ses avocats devant le tribunal et avec tous ceux qui ont la justice au cœur", a-t-il déclaré.

Dans le même département, à Clamart, une rame de tramway a été incendiée et, dans l'Essonne, au sud de Paris, un groupe de personnes a mis le feu à un bus vidé de ses passagers vers 21H00 (19H00 GMT), selon des sources policières.

En Seine-Saint-Denis, de nombreuses dégradations ont été commises par des groupes d'émeutiers très mobiles. La mère de Nahel a appelé à une marche blanche jeudi devant la préfecture des Hauts-de-Seine. La mort de l'adolescent a suscité une forte émotion en France, du chef de l'Etat Emmanuel Macron au capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé.

LIONEL BONAVENTURE / AFP Un véhicule incendié à Toulouse lors d'émeutes après la mort de Nahel, un adolescent tué à Nanterre au cours d'un contrôle de police, le 29 juin 2023

Dans un premier temps, des sources policières avaient affirmé qu'un policier avait tiré lorsqu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police mardi. Mais selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée, un des deux policiers tenait le conducteur en joue et a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. On y entend "tu vas te prendre une balle dans la tête", sans que l'on puisse identifier l'auteur de cette phrase. Atteint au thorax, Nahel M. est décédé peu après. "Les images choquantes (...) montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre", a estimé la Première ministre Elisabeth Borne, tandis que le président Macron a dénoncé un acte "inexplicable" et "inexcusable".