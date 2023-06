France/Violences: plusieurs villes mettent en place un couvre-feu

Des violences urbaines ont éclaté dans de nombreuses villes d'Île-de-France lors des deux nuits suivant la mort de Nahel

Un couvre-feu nocturne a été mis en place dans plusieurs villes comme Clamart (Hauts-de-Seine) ou Compiègne (Oise) de jeudi soir à lundi matin, en réponse aux violences survenues depuis la mort mardi du jeune Nahel à Nanterre.

La municipalité de Clamart a instauré un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 de jeudi soir à lundi matin, a annoncé la mairie dans un communiqué.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une rame de tramway a été incendiée dans cette ville de banlieue cossue et plutôt tranquille.

La mairie de Compiègne, dans l'Oise, a également imposé jeudi un couvre-feu de 22h00 à 6h00 jusqu'à lundi matin pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent ou représentant légal.

A Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), où sept véhicules de la police municipale ont été détruits par les flammes, le maire Zartoshte Bakhtiari (SE) a décidé de mettre en place un couvre-feu partiel sur trois quartiers de la ville: les Fauvettes, les Primevères et le secteur de la mairie.

Bertrand GUAY / AFP Marche blanche à Nanterre pour Nahel

Pris pour cible mercredi soir lors des émeutes, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21h00 en région parisienne, "pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a annoncé la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse. A Compiègne, la mesure de couvre-feu fait suite à une série de violences dans le quartier prioritaire du Clos-des-roses, où selon la mairie, "beaucoup de tirs de mortier" ont visé dans la nuit policiers et pompiers, tandis que des poubelles et véhicules ont été incendiés.