Mort de Nahel : troisième soirée de violences en France, plus de 400 interpellations

Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées sporadiques ont secoué jeudi de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième nuit consécutive après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.

Geoffrey Van der Hasselt / AFP Violences en France après la mort de Nahel

Pour endiguer une "généralisation" des violences urbaines, les autorités ont mobilisé 40 000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme le Raid (police) et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes.

Des couvre-feux nocturnes ont été décrétés à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et Compiègne (Oise). Et dans le Nord, la préfecture a interdit tout rassemblement par endroit et mobilisé un hélicoptère et des drones. Malgré ce déploiement massif, des violences et des dégradations ont été signalées jeudi soir dans de multiples villes. Vers 3h00, au moins 421 personnes ont été interpellées au niveau national, selon l'entourage de Gérald Darmanin, dont "l'essentiel" est âgé entre 14 et 18 ans.

LIONEL BONAVENTURE / AFP De la fumée s'élève près d'une cité à Toulouse, lors d'affrontements entre émeutiers et policiers après la mort de Nahel

De nombreux commerces ont été vandalisés, pillés voire incendiés, selon un haut-gradé de la police nationale. Comme la veille, les forces de l'ordre ont également été visées, des poubelles, des voitures et des bus brûlés. Des bâtiments publics ont également été pris pour cibles et des cocktails molotov ont été lancés par endroits. Des "scènes de violences" contre "les institutions et la République" qui sont "injustifiables", a fustigé Emmanuel Macron.