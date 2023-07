France: violences d'une "intensité moindre" lors de la quatrième nuit d'émeutes

45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés

D'une "intensité moindre": malgré de nouveaux pillages et heurts, la quatrième nuit consécutive d'émeutes en France a été marquée par une décrue des violences en réponse à la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à l'ouest de Paris. 994 personnes ont été interpellées dans la nuit. Il y a eu "79 policiers et gendarmes blessés", a ajouté le ministère, dans un bilan encore provisoire. 1.350 véhicules ont été incendiés, 234 bâtiments ont été incendiés ou dégradés et 2.560 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique.

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard de la police et la mort mardi à Nanterre de Nahel M., 17 ans, continue d'embraser de nombreux quartiers populaires du pays.

Avant même les obsèques de l'adolescent prévues samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé sur TF1 "davantage d'unités spécialisées" telles que le RAID et le GIGN -- troupes d'élite de la police et la gendarmerie --, ainsi que le déploiement de 45.000 policiers et gendarmes.