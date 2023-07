Mort de Nahel : Kylian Mbappé et l’équipe de France appellent à la fin des émeutes

“La violence ne résout rien” a écrit le capitaine des Bleus, qui a publié un long message sur Instagram

C’est un message qui pourrait contribuer à apaiser les tensions. Dans un texte publié ce vendredi 30 juin sur les réseaux sociaux, les joueurs de l’équipe nationale menée par Kylian Mbappé appellent à mettre fin aux émeutes qui enflamment l’Hexagone depuis maintenant 4 jours, alors que les obsèques du jeune Nahel ont lieu cet après-midi.

“Évidemment, nous ne pouvons rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu”, écrivent les joueurs. “Depuis ce tragique événement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons (…) La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins”

“Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes”

La diversité de l’équipe de France, dont beaucoup des joueurs sont issus des quartiers populaires, et la grande influence de ces derniers sur les jeunes des quartiers pourraient contribuer à apaiser les tensions extrêmes dans les rues françaises.

Dans un autre message, le sélectionneur Didier Deschamps a quant à lui "salué" l’initiative des joueurs. "Mon staff et moi nous [y] associons", a-t-il dit. "Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser", a déclaré le sélectionneur.

Violences d'une "intensité moindre" lors de la quatrième nuit d'émeutes

D'une "intensité moindre": malgré de nouveaux pillages et heurts, la quatrième nuit consécutive d'émeutes en France a été marquée par une décrue des violences en réponse à la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à l'ouest de Paris. Plus de 1300 personnes ont été interpellées dans la nuit. Il y a eu "79 policiers et gendarmes blessés", a ajouté le ministère, dans un bilan encore provisoire. 1.350 véhicules ont été incendiés, 234 bâtiments ont été incendiés ou dégradés et 2.560 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique.