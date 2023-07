Tour de France : Mike Woods et Israel Premier Tech cinquième lors de la première étape

Bon début pour l'équipe Israël Premier tech dans la première étape du Tour de France, qui signe une jolie performance du grimpeur canadien Mike Woods

Bilan satisfaisant pour Israel Premier Tech, lors de la première étape du Tour de France qui a débuté ce samedi. Woods faisait partie de la douzaine de coureurs qui ont réussi à suivre le rythme démoniaque dicté par le dernier gagnant de l'étape. Les frères Simon et Adams Yates se sont distingués du groupe de tête dans les derniers kilomètres de la course, et Adam Yates du groupe de tête. L'équipe d'Union of Legends a remporté la bataille familiale et le gros lot : le maillot jaune.

"Je suis satisfait. Evidemment je voulais gagner mais j'ai passé un gros test. C'est dommage que les frères Yates se soient enfuis à la fin, mais c'est un bon début pour moi et l’équipe", a déclaré Mike Woods à la fin de l’étape, remportée par Adam Yates devant son frère jumeau.

Des débuts encourageants pour l’équipe Israel Premier tech, qui a caressé du doigt la victoire, alors que même le rêve de revêtir le maillot jaune est encore à portée de main.

“L'équipe a fait tout ce que nous attendions. Voir nos trois meilleurs coureurs dans la dans la course vers la fin - c'est super et c'est un bon signe pour la suite. Demain, nous essaierons de gagner. Le maillot jaune n'est qu'à 12 secondes, donc il y a de quoi se battre”, s'est félicité le directeur sportif en chef de l'équipe, Rick Warburga.