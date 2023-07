La question de l'état d'urgence reste posée d'autant plus que la France accueille la Coupe du monde de rugby à l'automne et les JO à l'été 2024

Quelque 719 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la cinquième soirée de violences en France après la mort d'un adolescent, tué mardi par un policier, a indiqué le ministère de l'Intérieur, dans un bilan encore provisoire. A ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés, tandis que 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, a ajouté le ministère.

Pour la deuxième nuit consécutive, le ministre avait reconduit un dispositif de 45.000 policiers et gendarmes, dont 7.000 à Paris et en proche banlieue, et des renforts conséquents à Marseille (sud) et Lyon (centre est), les principales agglomérations touchées la veille par les heurts, destructions ou pillages. Peu d'incidents ont été signalés dans ces deux villes.

La question de l'état d'urgence reste posée et surveillée à l'étranger, d'autant plus que la France accueille à l'automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à Paris à l'été 2024.

Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs en leur recommandant de ne pas se rendre dans les zones concernées par les violences.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat après une attaque à la voiture-bélier contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès du parquet de Créteil, confirmant une information de BFMTV. L'épouse du maire Vincent Jeanbrun (LR) et l'un de ses deux jeunes enfants ont été blessés dans cette attaque, selon l'élu, qui a dénoncé "une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable". La police judiciaire est saisie de l'enquête, selon le parquet.

A Marseille, sur la Canebière, artère phare de la deuxième ville de France, d'importants effectifs de forces de l'ordre, épaulées par les unités d'élite du Raid et du GIGN (gendarmerie) sont parvenus à disperser les groupes de jeunes qui avaient semé le chaos la veille.

A Paris, un important dispositif a été déployé le long des Champs-Elysées, où des appels à se rassembler circulaient depuis vendredi sur les réseaux sociaux, Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noirs ont déambulé sous les yeux de CRS devant les commerces, dont les devantures étaient protégées de planches de bois. Derrière des grilles noires, le célèbre restaurant Le Fouquet's a accueilli normalement ses clients pour le dîner.

Pour tenter d'enrayer la spirale de violence, de nombreuses communes françaises ont instauré un couvre-feu et les réseaux de transport en commun ont été fermés plus tôt que prévu, notamment celui des bus et tramways en région parisienne à partir de 21H00.Samedi, Nahel a été inhumé en fin d'après-midi à Nanterre en présence de sa mère, de sa grand-mère et de plusieurs centaines de personnes lors d'une cérémonie sans débordement.