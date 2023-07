Défilé Celine annulé dimanche à Paris, en raison des émeutes

Une 5e nuit de violences urbaines a eu lieu

Le défilé mode hommes Celine, prévu dimanche soir à Paris, est annulé à cause des émeutes liées à la mort de Nahel et en raison du caractère "déplacé" de l'évènement, a annoncé mui-même, samedi, le créateur Hedi Slimane sur ses réseaux.

Hedi Slimane évoque d'abord dans son court texte sur Instagram la "sécurité" et "l'évolution incertaine de ces troubles d'une grande gravité". Puis il ajoute qu'"un défilé de mode dans Paris, alors que la France et sa capitale sont ainsi endeuillés et meurtris, semble, de mon seul point de vue, inconsidéré et totalement déplacé".

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Des policiers qui s'apprêtent à disperser des manifestants avec des gaz lacrymogènes à Marseille le 1er juillet 2023

Hedi Slimane, considéré comme l'un des créateurs les plus influents de la mode masculine, avait décidé de présenter ses collections en dehors du calendrier officiel. Les émeutes liées au décès de Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier, et la mobilisation des forces de l'ordre ont conduit depuis vendredi à plusieurs annulations d'évènements. La plus importante est celle des deux dates prévues vendredi et samedi au Stade de France de la chanteuse Mylène Farmer.

Par ailleurs, la dernière soirée du festival Fnac Live à Paris vendredi, certains concerts du Barrière Enghien Jazz Festival samedi et dimanche ou encore le Festival des Hauts de Garonne à Floirac et Lormont (sud-ouest de la France) vendredi et samedi ont également été annulés.