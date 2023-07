Émeutes en France : choc après l'attaque visant le maire de L'Haÿ-les-Roses

Une voiture-bélier chargée de produits incendiaires a pénétré dans l'enceinte du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses

La violente attaque à la voiture-bélier contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, commune de 30 000 habitants de la banlieue sud de Paris, a provoqué une indignation unanime en France, où un retour au calme s'est esquissé dans la soirée de dimanche après cinq nuits d'émeutes consécutives.

LUDOVIC MARIN / AFP Le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun

Dimanche vers 1h30, une voiture-bélier chargée de produits incendiaires a pénétré dans l'enceinte du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, alors qu'il se trouvait dans sa mairie. En prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants, son épouse s'est fracturé le tibia. La justice a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat". "Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison" et, quand "ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, loin d'arrêter au contraire, ils ont déclenché une salve de tirs de mortiers d'artifice qui était complètement folle", a témoigné Vincent Jeanbrun à la télévision. "Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort", s'est-il indigné, appelant à "un sursaut républicain". Après ces faits, la population est invitée à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies de France.

NASSIM GOMRI / AFP Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses

À 1h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur le territoire national, selon le ministère de l'Intérieur, et aucun incident majeur n'était signalé. A Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 1h00. En cinq nuits d'émeutes jusqu'à dimanche matin, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 5 000 véhicules incendiés, près de 1 000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmeries et 700 membres des forces de l'ordre blessés.