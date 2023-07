France : plus d'un million d'euros pour une cagnotte de soutien au policier ayant tué Nahel

Le policier a exprimé ses regrets après la mort du jeune homme, se disant "dévasté"

Une cagnotte en ligne mise en place il y a trois jours pour soutenir le policier ayant tué Nahel lors d'un contrôle routier, a déjà récolté plus d'un million d'euros. "Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort", peut-on lire dans l'intitulé de la cagnotte sur le site Go Fund Me.

L'avocat de l'auteur du coup de feu mortel a rapporté que son client avait présenté ses excuses à la famille de la victime pendant sa garde à vue jeudi. "Les premiers et les derniers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille", a déclaré Me Liénard, soulignant que le policier avait été très choqué en découvrant les images le montrant tirant le coup de feu qui a causé la mort du jeune homme.

"Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (…) qu’il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue", a assuré l'avocat. "Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il n’a pas voulu tuer", a-t-il ajouté.

La mort de l'adolescent de 17 ans mardi dernier a été le déclencheur de violentes émeutes nocturnes dans les grandes villes de France lors desquelles des centaines de voitures, de commerces ainsi que du mobilier urbain ont été incendiés. Les violences ont donné lieu à plus de 1 000 arrestations. Un pompier est décédé dans la nuit de dimanche à lundi en tentant d'éteindre un incendie. La veille à L'Haÿ-les-Roses, une voiture-bélier remplie de substances inflammables a foncé dans le domicile du maire, détruisant une partie de la maison, tandis que l'épouse de l'édile s'est fracturé le tibial en prenant la fuite.