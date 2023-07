Mort de Nahel : des hackers font fuiter les données personnelles de plus de 1.000 magistrats

"Au moins 20 millions d'euros" de dégâts pour les transports en région parisienne

Une plainte a été déposée lundi, après la fuite de données personnelles de 1.121 magistrats par des hackers, dont la revendication fait implicitement référence aux violences urbaines après la mort de Nahel, a indiqué le ministère de la Justice confirmant une information de Numerama.

Aurelien Morissard/AP/SIPA De nouveaux incidents ont éclaté à Nanterre dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, trois jours après la mort de Nahel, un adolescent tué par un tir policier

Le ministère a affirmé, sans plus de précision, qu'il s'agit de "données anciennes" et que "le piratage n'a pas visé les serveurs du ministère de la Justice". Mails professionnels, numéros de téléphone, adresses postale, voire IBAN : le fichier Excel contient au total des données personnelles de 1.121 magistrats, comme celles de l'actuelle ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome.

Si certaines personnes sont aujourd'hui à la retraite, le fichier contient des noms de juges toujours en activité.

Le groupe de pirates informatiques, baptisé KromSec, avait revendiqué son attaque dès dimanche soir sur sa chaîne Telegram, tout en faisant une référence implicite aux violences urbaines qui secouent la France depuis près d'une semaine.

Les émeutes ont causé "au moins 20 millions d'euros de dégâts" pour les transports publics en Ile-de-France, selon une première estimation, publiée lundi, d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), autorité régionale des transports. Dans cette somme, il faut compter "les bus brûlés, un tramway brûlé, deux tramways endommagés et les mobiliers urbains qui ont été cassés", a précisé IDFM.