"Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles"

Face aux émeutes qui ont embrasé la France, Emmanuel Macron envisage "de "sanctionner financièrement" les familles, "une sorte de tarif minimum dès la première connerie" commise par leur enfant. Le Président reprend ainsi une proposition récurrente de la droite et qui indigne à gauche. "Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles, une sorte de tarif minimum dès la première connerie", a glissé le chef de l'État à des policiers auxquels il a rendu visite dans la nuit de lundi à mardi. Déjà vendredi, en plein cœur des nuits de violences, Macron avait appelé à "la responsabilité des parents" pour "garder au domicile" les mineurs, qui composent une bonne partie des émeutiers.

"La République n'a pas vocation à se substituer à eux", avait-il insisté. Lundi soir, alors que les violences marquaient une accalmie, il a souhaité agir "au cas par cas" et "pas forcément" en passant par des suspensions d'allocations familiales.

Dans une circulaire adressée vendredi aux parquets, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti rappelle que "chaque fois que des parents seront en capacité d'exercer leur autorité parentale et qu'ils ne le feront pas, il y a une responsabilité pénale que je souhaite mettre en œuvre". Les peines encourues: deux ans de prison, 30 000 euros d'amende.

Yves Herman/AFP French President Emmanuel Macron

"Est-ce qu'il faut qu'il y ait sanction et une sanction immédiate chaque fois qu'il y a un dérapage ? La réponse est oui", a abondé le président du Modem, François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron, sur LCI. Pour lui, "évidemment, lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, la sanction s'adresse aux familles". Mais il s'est inquiété d'une réponse unique consistant à "priver (les mères) d'une partie des revenus minimum qui les font vivre". "Si vous supprimez les allocations et les aides sociales, vous allez ajouter de la misère à la misère", a insisté le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel sur France2.

Les policiers rencontrés par Emmanuel Macron lundi n'ont pas encouragé cette idée d'en appeler aux parents. "Mais les gamins, ils écoutent qui alors ?", a-t-il demandé dans l'échange relaté dans Le Parisien. "Les dealers, monsieur le président, c'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer depuis deux jours, parce que tout ce bazar, c'est en train de faire du tort à leur business".