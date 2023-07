France : la famille de Nahel porte plainte contre la cagnotte pour le policier

1,6 million d'euros pour le policier ont été récoltés

La famille de Nahel a porté plainte mardi contre le créateur de la cagnotte en ligne organisée en soutien au policier ayant tué l'adolescent de 17 ans à Nanterre le 27 juin lors d'un contrôle routier, a annoncé son avocat.

"Une plainte a été déposée ce jour pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messiha", auteur du pot commun en ligne, "et contre toutes les personnes qui seront identifiées par l'enquête comme ayant participé à ces infractions", indique dans un communiqué Me Yassine Bouzrou.

Jean Messiha, personnalité d'extrême droite et ancien porte-parole d'Eric Zemmour, a annoncé la fermeture de la cagnotte mardi à minuit, qui affichait 1,6 million d'euros dans la soirée. Une collecte parallèle pour la mère de l'adolescent de 17 ans, qu'elle élevait seule, avait mardi soir récolté quelque 400 000 euros.

Qualifiée de "cagnotte de la honte" par plusieurs responsables de gauche, la collecte d'argent lancée par Jean Messiha sur le site GoFundMe a connu un succès inattendu et suscité un vif débat. "Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort", pouvait-on lire dans l'intitulé de la cagnotte.

Le fait que le pot ait été créé "par une personne proche de l'extrême droite" ne "contribue pas" à "l'apaisement", avait jugé lundi Elisabeth Borne.

Mardi, Gérald Darmanin a rétorqué que "ce n'est pas un membre du gouvernement qui a créé cette cagnotte", et qu'une éventuelle clôture du compte relevait de la justice.

Les députés Mathilde Panot (LFI) et Arthur Delaporte (PS) ont justement annoncé saisir la procureure de la République de Paris sur ce sujet.