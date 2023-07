Antisémitisme : le député Julien Odoul veut auditionner la direction de la chaîne France 24

"Ces dérives antisémites sur une chaîne de service public ne peuvent pas rester impunies"

Julien Odoul, le vice-président du groupe d'amitié France-Israël et député RN de l'Yonne, a saisi vendredi le président du groupe d’études sur l’antisémitisme

Mathieu Lefèvre pour lui demander d’auditionner la direction de la chaîne France 24, après la suspension de quatre de ses journalistes pour messages antisémites.

L'organisme CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) avait notamment révélé au mois de mars que Joëlle Maroun, la correspondante de France 24 à Beyrouth depuis août 2021, avait multiplié les tweets exprimant son admiration pour Adolf Hitler ("Si seulement Hitler était libanais!" ou encore " "Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées"), des appels au meurtre de Juifs innocents ("Il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close"). Peu après ces révélations, la chaîne avait mis fin "à toute collaboration" avec la journaliste arabophone et porté plainte contre elle.

Screenshot/ i24NEWS Le député RN Julien Odoul dans les GGMO, le 19 juin 2023

"Tous ces propos abjects, intolérables et indignes doivent nous alerter. Ces dérives antisémites sur une chaîne de service public ne peuvent pas rester impunies. En ce sens, notre groupe d'études a le devoir de faire la lumière quant aux agissements de certains journalistes de France 24 et d'auditionner la direction de la chaîne", a écrit Julien Odoul dans sa missive.

"La charte de déontologie de France Médias Monde (...) prévoit que les journalistes du groupe, lorsqu'ils publient sur des blogs, forums, sur les réseaux sociaux et tout espace dédié à l'échange public d'informations, doivent veiller “au respect des règles professionnelles et déontologiques (...) et à ne pas violer les valeurs d'éthique, d'indépendance et d'impartialité de l'entreprise", avait souligné France 24 dans un communiqué.