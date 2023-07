Le discours du président du Crif a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon qui l'accuse d'"utiliser la cérémonie" pour le "prendre à partie"

L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a qualifié, dimanche, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) Yonathan Arfi, de représentant de l'"extrême droite", après le discours de la cérémonie de commémoration des 81 ans de la rafle du Vel d’Hiv durant laquelle 12884 enfants ont été raflés par la police française sous l'ordre des nazis, les 16 et 17 juillet 1942, au square des Martyrs Juifs du Vélodrome d'Hiver à Paris.

Le discours de M. Arfi a provoqué l'ire de la figure de l'extrême gauche française lorsqu’il a évoqué la montée des extrêmes en France, et en Europe en général. "Je suis convaincu que nous devons trouver dans nos racines, dans notre histoire, dans la Shoah aussi, les ressources pour affronter les défis d'aujourd'hui. Parmi eux, il y a celui de 2027 avec la remontée, on le voit partout en Europe, de l'extrême droite, la montée des populismes de l'extrême gauche, et les challenges qui sont aujourd'hui quotidiens pour les Français juifs", a-t-il déclaré au micro d'i24NEWS.

En réponse, Jean-Luc Mélenchon a accusé le responsable, dans un tweet, d''utiliser la cérémonie à la mémoire des victimes" pour le "prendre à partie". "Abject. L'extrême droite n'a plus de limite", a-t-il dénoncé.

Hanna Papiachvili / i24NEWS Cérémonie commémorative des 81 ans de la rafle du Vél d’Hiv à Paris, le 16.7.2023

La position du Crif n'a pourtant jamais dévié sur ce sujet, l'organisation appelant systématiquement à “faire barrage aux extrêmes” politiques (de droite comme de gauche) lors des élections à la présidentielle dans l'Hexagone.