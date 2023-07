France : des parlementaires expriment leur soutien au président du Crif

Jean-Luc Mélenchon avait qualifié dimanche Yonathan Arfi de représentant d'"extrême droite"

Des parlementaires, membres du groupe d’études contre l’antisémitisme, ont exprimé lundi leur soutien au président du Crif Yonathan Arfi, et condamné les propos tenus dimanche par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui l'a qualifié de représentant de l'"extrême droite".

Les propos de M. Mélenchon sont survenus après le discours de M. Arfi à l’occasion de la commémoration du 81e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 à Paris.

"Nous, parlementaires membres du groupe d’études contre l’antisémitisme, condamnons vivement ces propos qui contreviennent à la liberté d’expression du président du CRIF. Nous les condamnons avec d’autant plus de vigueur qu’ils interviennent un jour qui devrait être un jour d’unité nationale, où la République française pleure éternellement les enfants, les femmes et les hommes que sa police a envoyés délibérément vers les camps de la mort", affirmé le groupe dans une missive.

"Ce dérapage n’est que le dernier d’une longue liste qui confirme, s’il en était besoin, la complaisance avec l'antisémitisme du discours insoumis. Réception de Jérémy Corbyn, accueil de Salah Hamouri dont l’expulsion a été honteusement qualifiée de 'déportation', proposition de résolution assimilant l’Etat d’Israël à un régime d’apartheid", poursuit la missive.

"Témoigner l'attachement à l'existence du Crif"

Le groupe a exprimé son "profond attachement à l’existence du Crif, et au président Yonathan Arfi. "Les plus de 13 000 victimes des 16 et 17 juillet 1942 méritent mieux que le déshonneur de ses mots, ils méritent le respect éternel de la République", ont-ils ajouté. Parmi les signataires, Mathieu Lefèvre (président du groupe d'études sur l'antisémitisme), David Amiel, Mounir Belhamiti, Clara Chassaniol, Fabienne Colboc, Laurence Cristol, Hadrien Ghomi, Benjamin Haddad, Philippe Latombe, Constance Le Grip, Sylvain Maillard, Astrid Panosyan-Bouvet, Prisca Thevenot, Annie Vidal, Christopher Weissberg, et Caroline Yadan.