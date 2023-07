France 24 : "Le gouvernement garde le silence sur l'antisémitisme niché au cœur du service public" (Meyer Habib)

Le gouvernement a refusé de répondre à l'intervention de Meyer Habib sur le manque de réaction politique après les propos de certains journalistes de France 24

Meyer Habib, le député des Français de l'étranger, a interpellé ce mardi la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak à l'Assemblée nationale pour son manque de réaction après les propos tenus par des journalistes arabophones de France 24.

"Ce sont les tweets de journalistes de la chaîne arabophone publique France 24 appelant à la haine des Juifs et d’Israël ! Pourquoi aucune réaction du gouvernement face à ces propos néo-nazis financés par les impôts des Français sur le service public ?!", a interrogé M. Habib, sous l'air agacé de la ministre.

https://twitter.com/i/web/status/1681296754082299904

"Trois des quatre journalistes mis en cause sont toujours en poste et rémunérés par les impôts des Français. Aucune réaction de votre part face à ces propos néonazis", a-t-il déploré. "Notre démocratie mérite mieux que le reducto ad hitlerum théorisé après-guerre par les staliniens. Et repris dimanche par Mélenchon et ses propos mensongers et scandaleux sur le président du CRIF, alors que nous commémorions la Rafle du Vel d’hiv. La bête immonde a de vrais fantassins dans l’espace politique et médiatique, mais en attaquant Cnews et Europe 1, le gouvernement se trompe de tanière !", a-t-il poursuivi.

"Madame la ministre, pourquoi cette hémiplégie intellectuelle ? Votre croisade moralisatrice masque mal votre complaisance vis à vis du nouvel antisémitisme qu’est la diabolisation d’Israël", a-t-il lancé en exhortant la ministre à "mettre le même zèle contre les journalistes antisémites de France 24 que celui déployé contre Vincent Bolloré !". Le gouvernement a refusé de répondre aux propos du député.

https://twitter.com/i/web/status/1681298700449239040

Le député RN Julien Odoul a dénoncé ce refus dans un tweet. "Manifestement, cela ne les choque pas que les Français financent avec leurs impôts des journalistes antisémites sur une chaîne du service public. HONTEUX !", a-t-il écrit. Au début du mois, le vice-président du groupe d'amitié France-Israël avait saisi le président du groupe d’études sur l’antisémitisme pour lui demander d’auditionner la direction de la chaîne, mais le député Renaissance Mathieu Lefèvre a refusé en soutenant que "le groupe d'étude n'a pas vocation à convoquer un organe de presse".