JO de Paris : Emmanuel Macron réunit le gouvernement à un an de l'événement

Le gouvernement se penchera sur "l'accueil des touristes" et l'"image de la France"

Le président de la République Emmanuel Macron va réunir mercredi la plupart des membres du gouvernement pour un comité olympique à un an des JO de Paris, avec une acuité particulière donnée à "l'accueil des touristes" et l'"image de la France".

A la mi-mars, lorsqu'Emmanuel Macron avait reçu les entreprises des JO à 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, le président avait annoncé vouloir "recevoir la planète dans les meilleures conditions possibles de sécurité, d’organisation, de responsabilité sociale et écologique".

Ludovic MARIN / AFP / POOL Le président français Emmanuel Macron participe à une visioconférence des dirigeants du G7 sur l'Ukraine à l'Elysée à Paris le 24 février 2022

"Ces cinq cents jours, ce seront ceux aussi de la mobilisation nationale", avait-il ajouté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Une ambition que le président devrait reprendre mercredi devant ses ministres réunis afin de faire l'état des lieux sur "l'organisation la plus logistique des Jeux, pour s'assurer qu'on soit dans les délais et dans les budgets", a indiqué l'Elysée.

Le président de la République devrait notamment demander à son gouvernement des précisions et d'éventuelles propositions sur "deux points un peu plus importants (...) sur l'héritage et la mobilisation des Français (...) et puis sur cette question de l'expérience touristique et de l'image de la France que les touristes auront à l'issue des Jeux olympiques".

Les sujets des "transport, de la sécurité, ou encore de la qualité de l'offre hospitalière et de la restauration" seront notamment abordés, des points "sur lesquels Emmanuel Macron "attend de ses ministres des propositions à la hauteur de l'ambition qu'on fixe pour les JO", a précisé l'Elysée.